Участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метро отрыли досрочно

В столице досрочно открылся участок Люблинско-Дмитровской линии метро – от станции "Дубровки" до "Волжской". Движение поездов запустили на шесть дней раньше запланированного срока.

Участок Люблинско-Дмитровской линии закрывали на время строительства пересадки на станцию БКЛ "Печатники". Она станет частью крупного пересадочного узла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.