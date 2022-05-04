Небо в районе аэропортов Москвы временно закроют из-за парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воздушное движение в небе над пятью аэропортами Московского региона временно закроют 4, 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве будет установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 (резерв 5, 6), 7 мая, а также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части парада 9 мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни будет ограничена работа аэропортов: Шереметьево – с 10:40 до 11:05; Внуково – с 10:50 до 11:15; Домодедово – с 10:55 до 11:20; Калуга (Грабцево) – с 9:40 до 10:40; Раменское – с 10:55 до 11:20; Остафьево – с 10:55 до 11:20.

В Росавиации добавили, что в воздушной части парада Победы будет задействовано 77 воздушных судов ВС РФ.

Как сообщалось, последняя ночная репетиция парада Победы пройдет в Москве 4 мая. В связи с этим будут перекрыты некоторые столичные улицы.

В частности, с 16:30 до 19:00 не будет движения на Новинском бульваре, в Оружейном переулке, проектируемом проезде № 3502 и на Волгоградском проспекте. Последний вновь перекроют с 23:30. До 03:00 четверга в переулке Маяковского, Марксистском переулке, на улице Александра Солженицына и на Таганской улице организуют двустороннее движение с ликвидацией полосы общественного транспорта в последнем случае.

