Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Последняя ночная репетиция парада Победы пройдет в Москве 4 мая. В связи с этим будут перекрыты некоторые столичные улицы.

С 16:30 до 19:00 не будет движения на Новинском бульваре, в Оружейном переулке, проектируемом проезде № 3502 и на Волгоградском проспекте. Последний вновь перекроют с 23:30. До 03:00 четверга в переулке Маяковского, Марксистском переулке, на улице Александра Солженицына и на Таганской улице организуют двустороннее движение с ликвидацией полосы общественного транспорта в последнем случае.

С 17:30 и до конца репетиции перекрытия затронут Петровку, Солянку, Моховую и Тверскую улицы, а также Кадашевскую набережную. С 22:00 нельзя будет проехать по Тверскому и Страстному бульварам, Большому Путинковскому переулку. Спустя полчаса для движения транспорта закроются Садовой-Кудринская улица, Новый Арбат, Воздвиженка и Большой Каменный мост.

Кроме того, с 15:00 4 мая и до окончания репетиции на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку, а "Библиотека им. Ленина" – только на пересадку.