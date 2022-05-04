В Москве началась репетиция воздушной части парада Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице началась репетиция воздушной части парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Над городом пролетят свыше 70 боевых вертолетов и самолетов, в числе которых – четыре истребителя пятого поколения Су-57, транспортники Ил-76, два многоцелевых истребителя четвертого поколения МиГ-29, три ударных вертолета Ми-24 и другие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия отпразднует День Победы так, как это делается из года в год. По его словам, это самый святой праздник в стране.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

