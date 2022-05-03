Участок метро от "Дубровки" до "Волжской" откроют досрочно 4 мая

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В среду, 4 мая, откроют участок "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Его закрыли на время строительства пересадки на станцию БКЛ "Печатники", сообщается в телеграм-канале Сергея Собянина.

По его словам, участок планировали открыть 9 мая.

"Пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы. На одноименной станции салатовой линии станет свободнее до 30%, южный участок ветки разгрузится до 15%", – говорится в сообщении.

Собянин написал, что во время ограничений на закрытых станциях проверили эскалаторы, промыли тоннели и облицовку вестибюлей, отремонтировали освещение и пути, заменили свыше 150 метров рельсов.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что Московский метрополитен заключил контракт с Челябинским металлургическим комбинатом на поставку 30 тысяч тонн рельсов. Он отметил, что приоритетной задачей является поддержка отечественных производителей.

