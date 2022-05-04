В Москве завершилась репетиция воздушной части парада Победы

В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы. Над городом пролетели 77 самолетов и вертолетов.

Впервые в истории восемь истребителей выстроились в виде буквы Z в качестве поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.