В Москве завершен капитальный ремонт более 40 поликлиник

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Капитальный ремонт в рамках масштабной программы модернизации столичных поликлиник по новому стандарту завершился уже в 41 здании, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В Москве появляется все больше комфортных и современных поликлиник, оснащенных новым цифровым оборудованием. Их модернизация проводится в рамках масштабной программы капремонта по новому стандарту. Она включает более 200 зданий – почти половину амбулаторного фонда столицы. Работы завершены уже в 41 поликлинике – 19 взрослых, 21 детской и одной детско-взрослой поликлинике – в 37 районах девяти округов столицы", – сказала она.
По словам Раковой, в настоящее время ремонтные работы ведутся в 88 столичных поликлиниках. Таким образом, всего капремонт затронул уже 129 зданий, что составляет почти две трети всех поликлиник, входящих в программу модернизации объектов первичного звена здравоохранения. Ракова уточнила, что сегодня медицинскую помощь по новому стандарту получают свыше 900 тысяч москвичей.
В мэрии отметили, что новый стандарт городских поликлиник предусматривает общие принципы оформления и технического оснащения корпусов, а также единый набор врачей.
"Во всех обновленных филиалах прием ведут врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей – терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головном подразделении пациентов дополнительно принимают врачи пяти узких специальностей – аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист", – говорится в материале.
Все филиалы поликлиник оборудуют современной медицинской техникой – рентген-аппаратами, маммографами, аппаратами УЗИ и специальным оборудованием для осуществления функциональной диагностики. Головные здания оснащают аппаратами КТ, УЗИ экспертного класса, МРТ, оборудованием для исследования костной ткани контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт.
"Для пациентов тех учреждений, где продолжается ремонт, медицинская помощь остается такой же доступной, просто теперь прием ведется в другом здании. Жителям необходимо обратить внимание на адрес поликлиники, который указан при записи", – отмечается в сообщении.
Ранее Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года. В этом году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
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