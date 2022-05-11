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Москва 24

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Общество

12:12

Москвичам рассказали, когда в город придет майское тепло

обществопогода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что наступление майского тепла в столице ожидается в конце месяца.

"Всем нам нужно запастись терпением, потому что сегодняшние расчеты говорят о том, что следующая неделя в Москве будет сырой и прохладной, а наступление хорошего майского тепла и солнца переносится на конец месяца, на третью декаду", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что климатическое лето наступит в Москве 28–29 мая. К середине текущей недели температура достигнет +18...+20 градусов.

По словам Вильфанда, 12 и 13 мая в столице воздух прогреется до +19...+20 градусов, а в Подмосковье – до +20...+22 градусов.

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал Москве 24, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно холодным, в июне москвичей все же ждет по-настоящему теплая погода. Также климатолог дал прогноз о том, каким в целом может быть московское лето в этом году.

"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 11 мая

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