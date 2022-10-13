Правительство РФ выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Михаил Мишустин заявил, что регионам в этом году выделят дополнительно 29 миллиардов рублей на детские выплаты. Речь идет о семьях с детьми от трех до семи лет.

Премьер также коснулся и других экономических вопросов. В частности, он сказал, что Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире. При этом страна обеспечит себя более чем на 200%.

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