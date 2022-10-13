13 октября, 14:15Общество
Правительство РФ выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Михаил Мишустин заявил, что регионам в этом году выделят дополнительно 29 миллиардов рублей на детские выплаты. Речь идет о семьях с детьми от трех до семи лет.
Премьер также коснулся и других экономических вопросов. В частности, он сказал, что Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире. При этом страна обеспечит себя более чем на 200%.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.