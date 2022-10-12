Ушаков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров фразой "никогда не говори никогда"

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал отказ Владимира Зеленского от участия в переговорах с Владимиром Путиным фразеологизмом "никогда не говори никогда". Об этом сообщает ТАСС.

"Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: никогда не говори никогда", – отметил Ушаков.

Помимо этого, помощник президента РФ рассказал об ожиданиях от встречи турецкого лидера с российским. По его словам, в Кремле ожидают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изложит 13 октября Путину последние инициативы Анкары по урегулированию конфликта на Украине. Пока что в Москве наблюдали только информацию из СМИ, подчеркнул Ушаков.

"Сейчас многие говорят о том, что турки готовы выступить и с другими инициативами в контексте урегулирования украинского конфликта. В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные предложения", – поделился Ушаков.

Он добавил, что в прессе сейчас обсуждают несколько решений: посредничество Турции и переговоры на их территории. Ушаков отметил, что можно ожидать от Эрдогана официального предложения, которое сейчас публикуют в СМИ.

"Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это все пока что не более, чем сообщения в прессе. Все идет к тому, что турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать", – заключил Ушаков.

Ранее сообщалось, что Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом о ситуации на Украине. Отмечалось, что государство хочет посадить за один стол с Россией США, Францию, Германию и Великобританию.

Такое предложение уже было направлено в Вашингтон. При этом в США отреагировали на идею положительно.

Кроме того, Зеленский во время саммита G7 отказался вести переговоры с Путиным. Украинский лидер отметил, что у президента России нет будущего. По его мнению, с ним не может быть диалога.

В Турции заявили о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!