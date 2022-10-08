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Политика

Илон Маск не стал комментировать проблемы в работе Starlink на Украине

Илон Маск не стал комментировать проблемы в работе Starlink на Украине

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Илон Маск отказался комментировать проблемы с его спутниковой связью в ВСУ. О перебоях в работе Starlink на Украине пишет Financial Times. Основатель Space X назвал репортаж издания плохим.

Издание со ссылкой на источник в Киеве сообщает, что проблемы с коммуникациями привели к "катастрофическим последствиям". Сбои наблюдаются уже несколько недель, в том числе на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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