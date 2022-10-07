Эксперт сравнил подготовку советских новобранцев в Афганистане и мобилизованных россиян

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

До посадки в самолет до Кабула советских сержантов прицельно готовили к боевым действиям, а в настоящих условиях у мобилизованных россиян нет столько времени. Об этом заявил руководитель российского союза "Ветераны Афганистана" Франц Клинцевич Общественной службе новостей.

По его словам, советских солдат после приземления в Афганистане еще три месяца вводили в курс дела и давали пообщаться с опытными товарищами. Клинцевич отметил, что сначала сержантам давали несложные задачи, не сопряженные с серьезным огневым контактом.

Ветеран подчеркнул, что новобранцев ставили в караулы, в ходе которых они понимали, что в любой момент на них могут напасть.

"И хоть реальная возможность такого нападения была невелика, человек находился в постоянном стрессовом состоянии, в полной мере проникаясь духом войны. И только спустя три месяца таких подготовок людей отправляли на решение серьезных боевых задач", – сказал Клинцевич.

В текущих же условиях, указал эксперт, столько времени у российской армии нет, но люди быстро привыкают к новым условиям.

"Поверьте мне, недели будет достаточно для того, чтобы новобранец понял, где он оказался и что от него требуется", – заключил Клинцевич.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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