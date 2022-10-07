Для столичных работодателей запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чат-бот "Частичная мобилизация в Москве. Организации" запущен в Telegram столичными властями, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что работодатели смогут задать вопросы о порядке действий в случае невозможности вручить повестку работнику, о праве руководителя бронировать сотрудников или нанимать временных взамен мобилизованных. При отсутствии нужной информации в чате будут предложены ответы на похожие вопросы.

Кроме того, существует возможность обратиться на горячую линию по номеру 122.

21 сентября президент РФ объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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