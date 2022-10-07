Главы Киргизии, Турции, ЮАР и Кубы поздравили Путина с 70-летием

Фото: kremlin.ru

Главы государств и правительств зарубежных стран продолжают поздравлять Владимира Путина с 70-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, российского лидера поздравили главы Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза, а также экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В ходе телефонных разговоров лидеры стран обсудили развитие двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что коллектив администрации президента подарит Путину открытку по случаю его юбилея. По его словам, общую открытку подписал весь коллектив. Он отметил, что поздравительный текст придумывают специалисты.



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