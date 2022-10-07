Собянин поздравил Путина с 70-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с 70-летием. Поздравление мэр Москвы опубликовал в своем телеграм-канале.

"Сегодня под вашим руководством Россия сражается за свое будущее, за право оставаться сильной и суверенной державой. Мы обязательно победим, и залогом этого являются ваши мудрость и решимость в достижении поставленных целей", – написал Собянин, обращаясь к главе государства.

Мэр поблагодарил Путина за постоянное внимание к вопросам развития Москвы. Он подчеркнул, что российская столица приложит все силы, чтобы отстоять свободу и независимость России.

Собянин пожелал президенту крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин в день своего 70-летия будет работать в родном Санкт-Петербурге и встретится там с лидерами стран СНГ.

По его словам, 7 октября у главы государства запланирован ряд международных телефонных разговоров, а в середине дня пройдет неформальная встреча глав государств – участников СНГ.

Представитель Кремля не исключил, что главы стран Содружества поздравят Путина с юбилеем, поскольку они знакомы не один год. Он подчеркнул, что в целом у президента будет напряженный рабочий день. Что касается личных дел главы государства в день его рождения, Песков не стал их комментировать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ко дню рождения главы государства приурочены массовые мероприятия. В этот день в Чечне откроют Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс "Минутка".

Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею президента России, мото- и велопробег, чемпионат и Кубок РФ по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства правительственного комплекса и другие мероприятия.

Путин родился 7 октября 1952 года. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, затем стал кандидатом экономических наук. Кроме того, Путин владеет черным поясом по каратэ, а также является мастером спорта по дзюдо и самбо.



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