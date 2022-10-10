Сбой произошел в работе Telegram

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Сбой произошел в Telegram. Неполадки в работе мессенджера заметили пользователи из России, следует из данных Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 09:45 по московскому времени больше половины россиян заявили, что Telegram не работает, 23% отметили сложности с отправкой сообщений, 13% выявили неполадки с получением сообщений.

Уточняется, что также в мессенджере замедлилась отправка сообщений, а ряду пользователей не приходят уведомления о новых сообщениях.

Наибольшее количество сообщений о неполадках в работе Telegram пришло из Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новую схему взлома аккаунтов в Telegram. Отмечалось, что, согласно мошеннической уловке, россияне должны перейти якобы на сайт госуслуг, который в действительности не является таковым, и пройти авторизацию через Telegram для проверки своего имени в перечне мобилизованных.

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