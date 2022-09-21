Сбой произошел на портале госуслуг при авторизации

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Сбой произошел при попытке авторизации на портале госуслуг.

Так, при попытке войти в приложении пользователи получают оповещение об ошибке. На сайте же сообщается о проведении технических работ.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что повестки в рамках частичной мобилизации в России будут рассылать через портал госуслуг. Однако в Минцифры опровергли эту информацию. Там добавили, что таких планов у министерства нет, отметив отсутствие необходимой законодательной базы для подобных действий.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.