"Сделано в Москве": автомобиль "Москвич"

Как "Москвич" занял пьедестал на важнейшем межконтинентальном ралли "Лондон – Мехико"? Как создавался легендарный "Москвич" и почему Иосиф Сталин был против оригинального проекта?

На каких машинах ездили высокие чиновники тех лет? И какой квест проходил светский человек чтобы купить "Москвич"? Обо всем этом – в программе "Сделано в Москве".

