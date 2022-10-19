Порядка 21% россиян хотят приобрести iPhone – опрос

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У россиян самыми желанными смартфонами являются модели Samsung и iPhone. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос PR-агентства Mediacom.expert и ИОМ "Анкетолог".

Из исследования следует, что порядка 29% респондентов хотят стать владельцами гаджета производства Samsung. Тех, кто хочет приобрести телефон от компании Apple, оказалось 21%.

Около 16% проголосовали за китайский гаджет Хiaomi. Honor и Huawei выбрали порядка 7 и 6% соответственно.

Среди респондентов оказалось больше всего пользователей Samsung – 27%. Следом расположились владельцы Xiaomi с 21%. Пользователей iPhone оказалось всего 12%.

Уточняется, что в исследовании приняли участие порядка 1,9 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее сообщалось, что компания Apple анонсировала новые планшеты iPad и iPad Pro. Их продажи начнутся в конце октября. У нового iPad появится стандартный порт USB-C. Кроме того, гаджет оборудуют чипсетом M2.

Продажи новой модели iPhone в России снизились в четыре раза

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