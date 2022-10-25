Пользователи в России сообщают о сбоях в работе Telegram

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Российские пользователи мессенджера Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса, следует из данных системы мониторинга сбоев Brand Analytics, который отслеживает работу популярных ресурсов в интернете.

По состоянию на 11:45 по московскому времени 77% пользователей, у которых возникли сложности с работой мессенджера, сообщили, что Telegram не работает. 14% пожаловались на перебои в работе приложения, а у 5% пользователей возникли трудности с получением сообщений.

Наибольшее количество жалоб на работу сервиса поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы и Хабаровска.

Ранее во вторник пользователи сообщили о масштабном сбое в работе WhatsApp. В разных странах наблюдались проблемы с отправкой сообщений, загрузкой и входом в приложение. Однако после двухчасового сбоя мессенджер WhatsApp вновь заработал.



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