В Германии оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро

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Федеральное ведомство юстиции Германии оштрафовало мессенджер Telegram на 5,1 миллиона евро за нарушения законодательства об улучшении правоприменения в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о нарушении норм так называемого NetzDG, требующего, чтобы администрация социальных сетей применяла процедуру обработки жалоб на незаконный контент. По данным германских властей, Telegram допустил его нарушение в 2021 и 2022 годах.

"Telegram FZ-LLC как провайдеру социальной сети Telegram вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения, а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны", – говорится в сообщении.

Ранее Telegram получил в России штраф в размере 7 миллионов рублей за отказ удалить публикующий инструкции по проведению диверсий канал. Мессенджер привлекли к ответственности за отказ выполнить требование прокуратуры и удалить телеграм-канал.

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