Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество Google на 1 млрд руб

18:09
Фото: depositphotos/wolterke
Арбитражный суд столицы арестовал счета и имущество российского офиса компании Соединенных Штатов Google на миллиард рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Парламентарий уточнил, что суд арестовал счета и имущество компании в качестве обеспечительной меры по иску канала "Дума ТВ". Он напомнил, что весной YouTube-канал был заблокирован безо всяких причин.
"Дума ТВ" обратилась в суд с иском к Google. И вот – первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на один миллиард", – заявил депутат.
По его словам, ключевое заседание суда по данному делу состоится 19 октября.
Ранее суд утвердил оборотный штраф в 21,7 млрд рублей для Google. Уточнялось, что полная сумма штрафа, предусмотренная частью 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, составляет 10% от годовой выручки Google в России – 21 миллиард 770 миллионов 392 тысячи 317 рублей.
До этого также стало известно, что ФАС оштрафовала компанию Google на 2 миллиарда рублей за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В ведомстве отмечали, что штраф необходимо выплатить в течение 2 месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
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