Соучредитель Google вложится в исследования биполярных расстройств

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Соучредитель корпорации Google Сергей Брин передаст 50 миллионов долларов личных средств на исследования биполярных расстройств. Об этом сообщает Forbes.

Кроме Брина, на исследования биполярных расстройств деньги передадут основатель онлайн-игры Roblox Дэвид Башуки, его жена, писательница Ян Эллисон Башуки, а также сооснователь Keystone Capital Кент Даутен и его супруга Лиз Даутен. Отмечается, что каждая пара вложит по 50 миллионов долларов.

Суммы будут выделять в течение пяти лет. В исследовании поучаствуют до 4 тысяч человек с диагностированным биполярным расстройством. В результате специалисты хотят создать платформы для генетических исследований.

Уточняется, что предприниматели и их жены приняли такое решение из-за близких с подобным диагнозом.

Ранее сообщалось, что акционеры Twitter поддержали предложение Илона Маска о покупке компании за 44 миллиарда долларов. На внеочередном собрании 98,6% акционеров одобрили сделку. Отмечается, что сам Маск от предложения пытается отказаться.