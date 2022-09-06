Google устранила нарушение антимонопольного законодательства в магазине приложений

18:30
Фото: depositphotos/wolterke
Компания Google исполнила предупреждение ФАС России, устранив нарушение антимонопольного законодательства РФ в магазине приложений Google Play. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Служба установила, что Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства. Напомним, в июле 2022 года ведомство установило, что Google LLC <...> обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку (Google Play. – Прим. ред.), использовать исключительно платежную систему Google", – говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь разработчики могут пользоваться альтернативными платежными системами. Кроме того, в числе требований ФАС к IT-гиганту было надлежащие информирование о расширении возможностей оплаты – компания исполнила и его.
"Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России. <...> Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты", – подытожили в ведомстве.
В марте этого года Google ограничила покупку приложений в Google Play для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Из-за этого россияне не могли покупать новые программы и оплачивать подписки, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.
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