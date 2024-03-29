Эксперт назвал вредной инициативу блокировать в Сети жесткие видео

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Идея депутатов блокировать в интернете жесткие видео вредна. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил юрист Федор Кравченко.

По его словам, таких законодательных инициатив уже были десятки, однако все они друг друга дублируют. Есть свыше 40 оснований, по которым Роскомнадзор сам по решению суда, по требованию Генпрокуратуры, МВД может заблокировать любой материал в интернете, сайт или приложение, отметил эксперт и добавил, что такие законопроекты появляются пару раз в год. В первый раз в 2014 году, в последний – в декабре 2023 года, напомнил Кравченко.

Он указал один из минусов этой идеи. По его мнению, в случае блокировки жестких видео россияне не смогут в достаточной мере обращать внимание правоохранителей на шокирующие преступления.

Ранее предложение о блокировке видеоматериалов, демонстрирующих убийства, пытки и насилие, выдвинул зампред ГД по безопасности от партии "Единая Россия" Анатолий Выборный. Он считает, что такой контент вредит психике людей всех возрастов. Также при просмотре подобных материалов у детей неверно формируются правильные ценности и жизненные установки, подчеркнул депутат. Доступ к такому контенту, продолжил он, должны иметь только правоохранительные и следственные органы, которым он может быть полезен при расследовании преступлений.