Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Семь пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень в своем телеграм-канале.

Также еще пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Крутень отметила, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в пермских стационарах.

Крупное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Кунгурском округе в пятницу вечером, 14 ноября. По данным СУ СК РФ по региону, микроавтобус марки "Соболь" выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

В результате аварии 7 человек погибли, еще 12 получили травмы. Некоторых пострадавших доставили в больницу города Кунгур, остальные были госпитализированы в краевую больницу.