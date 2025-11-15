Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 07:59

Происшествия

Семь пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Семь пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень в своем телеграм-канале.

Также еще пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Крутень отметила, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в пермских стационарах.

Крупное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Кунгурском округе в пятницу вечером, 14 ноября. По данным СУ СК РФ по региону, микроавтобус марки "Соболь" выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

В результате аварии 7 человек погибли, еще 12 получили травмы. Некоторых пострадавших доставили в больницу города Кунгур, остальные были госпитализированы в краевую больницу.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика