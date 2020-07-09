Delivery Club повторно оплатил работу курьеров для погашения их долгов по зарплате

10:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Delivery Club повторно оплатил работу курьеров, чтобы погасить их долги по зараплате, сообщает Агентство "Москва".
В компании рассказали, что в общей сложности с задержкой заработной платы за май и первую половину июня столкнулись 326 курьеров, которые работали через ООО "Амароли". Большинство из них получили выплаты в полном объеме.
Как заявили в Delivery Club, подрядчик задержал выплаты, несмотря на то, что служба доставки своевременно рассчитывалась с ним. Чтобы решить проблему, Delivery Club пришлось повторно перевести подрядчику деньги.
"В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача – помочь курьерам", – говорится в сообщении.
В связи с произошедшим компания сменит систему контроля подрядчиков. В Delivery Club надеются, что ужесточение их требований к логистическим компаниям не только позволит избежать подобных проблем в будущем, но и поднимет дисциплину подрядчиков на рынке логистических услуг в целом.
На данный момент Delivery Club работает в штатном режиме. Договор с логистическим партнером, из-за действий которого возникли задолженности расторгается.
По предварительным данным, курьеры планируют 9 июля устроить забастовку. В профсоюзе подчеркивают, что положение сотрудников можно назвать бедственным.
Информацию о невыплате зарплаты сотрудникам службы доставки Delivery Club также проверят в Следственном комитете. Сотрудники ведомства находятся в контакте с работниками.
СК начал проверку по задержке зарплат курьерам Delivery Club
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