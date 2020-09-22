Курьеров Delivery Club будут тестировать на знание правил дорожного движения

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При трудоустройстве сервис доставки Delivery Club будет проверять у новых курьеров знание правил дорожного движения, говорится в сообщении компании.

"Если кандидат допустит более двух ошибок в новом тесте, то он не сможет работать в доставке. После изучения обучающих материалов можно будет снова попытаться пройти его", – рассказали в пресс-службе сервиса.

В компании также заметили, что маршруты курьеров часто проходят в общественных местах, поэтому в тесте будут вопросы, связанные с безопасностью пешеходов. В частности, речь идет о безусловном приоритете пешеходов перед велосипедистами. Обновленная система проверки кандидатов будет внедрена в ближайшее время.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту нападения курьера Delivery Club и его знакомого на несовершеннолетних в Зеленограде.