После нападения курьера Delivery Club на подростков возбуждено уголовное дело

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения курьера Delivery Club и его знакомого на несовершеннолетних в Зеленограде, рассказали в пресс-службе окружного УВД.

"Местная жительница рассказала в ОМВД, что возле одного из жилых домов неизвестные мужчины вступили в конфликт с ее несовершеннолетним сыном и знакомым мальчика. Подросткам нанесли побои", – говорится в сообщении.

Полицией были задержаны 29-летний и 30-летний жители столицы. По признакам статьи "Побои" возбуждено уголовное дело.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в зеленой футболке и с рюкзаком для доставки еды оскорблял подростков. На кадрах видно, что между ними завязалась драка. Один из несовершеннолетних получил травмы и обратился в больницу, сообщали СМИ. Компания Delivery Club заявила об отстранении от работы данного курьера.

Также в соцсетях появилась информация, что другой курьер Delivery Club начал вести переписку с 11-летней девочкой без ее согласия после доставки заказа. О чем доставщик пытался общаться с ней, не сообщается.