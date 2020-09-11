В Delivery Club рассказали, кто вел некорректную переписку с 11-летней девочкой

16:40
Фото: телеграм-канал Mash
В Delivery Club установили, что некорректную переписку с 11-летней девочкой вел курьер ресторана Burger King, сообщили в пресс-службе сервиса доставки.
"После поступления жалобы мы проверили заказ и оказалось, что его составлял курьер ресторана Burger King. Жалоба была направлена менеджеру данного заведения с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов. Семье девочки мы приносим искренние извинения. Если поступит запрос от правоохранительных органов, то мы готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию", – рассказали в пресс-службе.
Там также объяснили, что из одной части ресторанов сети Burger King заказы доставляют их собственные курьеры, а из другой – курьеры Delivery Club.
Ранее в соцсетях появилась информация, что курьер Delivery Club начал вести переписку с 11-летней девочкой без ее согласия после доставки заказа. О чем доставщик пытался общаться с ней, не сообщается.
4 сентября в Delivery Club сообщили, что сделают недоступными номера клиентов для курьеров. Такое решение принято после некорректного поведения одного из работников.
Девушка пожаловалась на домогательства курьера Delivery Club
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