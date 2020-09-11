Delivery Club проверяет информацию о переписке курьера с 11-летней девочкой

14:58
Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash
Delivery Club проверяет информацию по поводу возможной некорректной переписки курьера с 11-летней девочкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы проверяем эту информацию. С Burger King мы работаем в двух форматах: из части ресторанов заказы доставляют курьеры Delivery Club, из части – собственные курьеры сети", – отметили в сервисе.
Там добавили, что сейчас они не располагают информацией, что курьер их компании участвовал в этом инциденте.
Ранее в соцсетях появилась информация, что курьер Delivery Club начал вести переписку с 11-летней девочкой без ее согласия после доставки заказа. О чем доставщик пытался общаться с ней, не сообщается.
4 сентября в Delivery Club сообщили, что сделают недоступными номера клиентов для курьеров. Такое решение принято после некорректного поведения одного из работников.
Ранее в Facebook опубликовали запись, из которой следует, что курьер Delivery Club написал клиентке после выполненного заказа и предложил встретиться у нее дома.
В компании принесли извинения клиенту и отметили, что такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки. Курьера уже уволили.
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