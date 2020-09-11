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Происшествия

14:58

Delivery Club проверяет информацию о переписке курьера с 11-летней девочкой

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Delivery Club проверяет информацию по поводу возможной некорректной переписки курьера с 11-летней девочкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы проверяем эту информацию. С Burger King мы работаем в двух форматах: из части ресторанов заказы доставляют курьеры Delivery Club, из части – собственные курьеры сети", – отметили в сервисе.

Там добавили, что сейчас они не располагают информацией, что курьер их компании участвовал в этом инциденте.

Ранее в соцсетях появилась информация, что курьер Delivery Club начал вести переписку с 11-летней девочкой без ее согласия после доставки заказа. О чем доставщик пытался общаться с ней, не сообщается.

4 сентября в Delivery Club сообщили, что сделают недоступными номера клиентов для курьеров. Такое решение принято после некорректного поведения одного из работников.

Ранее в Facebook опубликовали запись, из которой следует, что курьер Delivery Club написал клиентке после выполненного заказа и предложил встретиться у нее дома.

В компании принесли извинения клиенту и отметили, что такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки. Курьера уже уволили.

В Delivery Club отстранили от работы курьера, напавшего на подростков

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