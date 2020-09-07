МВД проверяет информацию о нападении курьера на подростков в Зеленограде

14:59
Фото: соцсети
Полиция проверяет информацию о нападении доставщика еды на несовершеннолетних в Зеленограде. Об этом Агентству "Москва" заявили представители городского главка МВД России.
"По данному факту подано заявление. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося", – уточнили в ведомстве.
До этого в социальных сетях разместили видео, на котором мужчина в зеленой футболке и с рюкзаком для доставки еды оскорблял подростков. Позднее между ними началась драка.
Согласно информации зеленоградских СМИ, конфликт между курьером и подростками случился 6 сентября у корпуса 2044. Утверждалось, что нападавших было двое, 15-летний подросток получил травмы и обратился в больницу. При этом расследование начали в сервисе Delivery Club.
Ранее в Подмосковье посетитель кафе в драке убил двоих оппонентов. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержан мужчина 1980 года рождения.
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