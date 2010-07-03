В Delivery Club прокомментировали участившиеся скандальные случаи с их курьерами

За текущий месяц произошло сразу несколько скандалов с участием курьеров Delivery Club. Один сотрудник предложил москвичке, сделавшей заказ, провести полчасика вместе, а его коллега стал участником драки в Зеленограде. Разбираемся, почему подобные случаи происходят все чаще и как службы доставки контролируют работу своих курьеров.



Неприемлемое поведение?

Фото: vk.com/Ирина Полорченко

В Зеленограде 6 сентября курьер в форме службы доставки еды Delivery Club напал на несовершеннолетних. Видео с оскорблениями в сторону подростков и последующей дракой появилось в соцсетях. Местные СМИ сообщили, что нападавших было двое, а 15-летний подросток получил травмы и обратился в больницу.

На следующий день представители компании Delivery Club заявили, что опознали подозреваемого курьера и отстранили его от работы. Материалы проверки по факту нападения переданы из полиции в Следственный комитет.





пресс-служба Delivery Club Мы в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, а также находимся на связи с родителями подростков, они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации.

Еще одна жалоба поступила на другого сотрудника той же службы доставки – Анатолия Чернова – от москвички. "Мог бы зайти на полчасика и провели бы вместе время", – такое сообщение получила девушка от его имени в WhatsApp. Сам Чернов уверяет, что послания писал его коллега, с которым они вместе пошли в один дом. Якобы тот попросил у него телефон, спросив про эту девушку. При том сам Чернов о мотивах напарника не догадывался.



Фото: соцсети

После произошедшего компания Delivery Club принесла извинения клиенту, а Чернов был уволен. В службе доставки сообщили, что такое поведение неприемлемо для их сотрудников. Кроме того, компания приняла решение скрыть номера клиентов от курьеров.





пресс-служба Delivery Club Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров.

В феврале этого года москвичи также высказывали свое недовольство по поводу молящихся на улице курьеров сервисов доставки "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сотрудники совершали молебен в перерывах между заказами, расположившись за "Макдоналдсом".

Курьеры под контролем

В Delivery Club отстранили от работы курьера, напавшего на подростков

Представители Delivery Club сообщили Москве 24, что большинство курьеров компании хорошо справляются со своими обязанностями и не имеют нареканий со стороны клиентов. Но, к сожалению, встречаются и исключения.





пресс-служба Delivery Club Мы искренне расстроены поведением курьеров, чьи действия получили широкую огласку. Сотрудничество с ними прекращено, мы считаем, что людям с таким представлением о социальных нормах нельзя работать в сервисной отрасли. Более того, мы видим, какую волну осуждения поступки этих курьеров вызвали у их коллег.

"Абсолютное большинство курьеров ответственно относятся к делу, мы не получаем никаких нареканий на их работу. Но, к сожалению, из-за досадных исключений мы будем вынуждены внедрить новое техническое решение и сделать анонимной телефонную связь между курьерами и клиентами", – отметили в пресс-службе Delivery Club.

В службе доставки сообщили, что каждый курьер получает инструкции от логистических подрядчиков перед первым рабочим днем, а также напоминания в процессе работы. В компании существует многоступенчатая система контроля. В прошлом году были внедрены позиции районных бригадиров. Они решают рабочие вопросы курьеров, помогают адаптироваться новичкам, контролируют соблюдение стандартов сервиса. Во время пандемии районные бригадиры отвечали за выдачу курьерам индивидуальных средств защиты.

При этом в Delivery Club отметили, что несут ответственность только за действия курьера в течение рабочей смены. Униформу курьер также обязан снять после окончания работы.

"Все действия курьеров во внерабочее время находятся в зоне их персональной ответственности. Униформу и рюкзак, в соответствии с правилами сервиса, можно использовать только во время смены", – пояснили в пресс-службе компании.

Любвеобильный курьер – это частный случай?

Видео: Москва 24



Антон Недзвецкий юрист Союза потребителей России Но если это происходит систематически, можно ставить вопрос о том, что кадровая политика компании хромает, что они нанимают на работу непроверенных и неадекватных людей, не проводят достаточного контроля над теми, кто у них работает, не учат.

Юрист Союза потребителей России Антон Недзвецкий в диалоге с Москвой 24 рассказал, что подобные ситуации с курьерами – это скорее частный случай, хотя стоит обратить внимание и на кадровую политику службы доставки. "Бывает так, что несколько скандалов в одном месяце совпадают вокруг одной компании. Но из-за этого мы не можем судить о ненадлежащем качестве услуг компании в целом", – подчеркнул эксперт.

Однако, по мнению юриста, из-за одного частного случая "не надо грешить на всю компанию, если вдруг их курьер оказался слишком любвеобильным" или полез в драку. Это вопрос личных отношений. Если клиент столкнулся с непристойными предложениями от курьера, хулиганством или побоями – это повод в первую очередь обратиться в правоохранительные органы. И только потом – в саму компанию, где к курьеру могут быть применены штрафные санкции или отстранение от работы.

Недзвецкий отметил, что в каждой службе доставки есть внутренние должностные инструкции. С ними должны быть ознакомлены все курьеры. Если происходят нарушения, то сотрудника могут оштрафовать или уволить.