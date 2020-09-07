В Delivery Club отстранили от работы курьера, напавшего на подростков

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Компания Delivery Club отстранила от работы курьера, который подозревается в нападении на подростков в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Там действия доставщика назвали просто отвратительными. В компании сообщили, что его уже опознали и отстранили от работы.

"Мы в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, а также находимся на связи с родителями подростков, они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации", – сообщили в пресс-службе Delivery Club.

Следственный комитет РФ инициировал передачу из полиции материалов проверки по факту нападения на несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя столичного управления ведомства Юлия Иванова.

"Следователи намерены установить личность мужчины, напавшего на подростков, провести комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося", – заявила Иванова.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в зеленой футболке и с рюкзаком для доставки еды оскорблял подростков. Между ними завязалась драка. Один из несовершеннолетних получил травмы и обратился в больницу, сообщали СМИ.