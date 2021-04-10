В Москве таксист изнасиловал уснувшую в машине женщину – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве водитель такси изнасиловал заснувшую в поездке пассажирку. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что в полицию обратилась женщина 1984 года рождения. По ее словам, инцидент произошел, когда она возвращалась с корпоратива.

Женщина вызвала такси через приложение от метро "Белорусская" до дома на Ленинском проспекте. Она была пьяна и заснула во время поездки.

Пассажирка заявила, что проснулась от того, что таксист ее насиловал. Сообщается, что преступника задержали на следующий день.

Им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения. Он признался в содеянном. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

Столичные полицейские ранее задержали подозреваемого в краже из квартиры в момент, когда хозяева спали.