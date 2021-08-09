Отец погибшей девочки рассказал об угрозах со стороны подозреваемого в убийстве под Тулой

В Тульской области пьяный пенсионер выстрелил из ружья в женщину с двухлетней дочерью на руках. Девочка погибла, за жизнь матери борются врачи. Расскажем, что известно об инциденте на данный момент.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Огонь на поражение

Убийство произошло в деревне Панарино вечером 8 августа. По данным следствия, 42-летняя женщина шла по улице вместе с ребенком на руках, когда в них выстрелил мужчина 1952 года рождения.





пресс-служба Следственного комитета РФ От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина с полученными повреждениями доставлена в больницу.

Матери девочки оказывают помощь в Тульской областной клинической больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. По данным ведомства, женщина находится в стабильно тяжелом состоянии.

Стрелявшего уже задержали, вскоре будет решен вопрос о его заключении под стражу. По решению руководства управления МВД по Тульской области сотрудников полиции и Росгвардии, которые задерживали пенсионера, поощрят за профессионализм. Их действия помогли предотвратить еще более серьезные последствия, говорится в сообщении.

В деле также разбирается прокуратура. Сотрудники ведомства проверят, на законных ли основаниях мужчина хранил у себя оружие.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц. У дома девочки образовался стихийный мемориал, местные жители несут туда цветы и игрушки.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Обиделся на детей?

Отец погибшего ребенка восстановил хронологию произошедшего. По его словам, в тот вечер рядом с местом происшествия играли дети. Он говорит, что незадолго до начала стрельбы пенсионеру нахамил мальчик. Якобы в ответ на его просьбу выкинуть мусор ребенок отказался. По словам мужчины, это так разозлило пенсионера, что он побежал за мальчиком и угрожал его застрелить.

"Повернул за ним и целенаправленно пошел от детской площадки прямо к себе в дом. Все думают: ну, шутка, дед пошел спать. Никто не думал... Услышали выстрел, сначала один. Мы сразу: что, сдурел, что ли?! Забрать ружье и дать ему подзатыльник", – говорит отец девочки.

Затем, вспоминает он, раздался второй выстрел. Мужчина целился в мусорные контейнеры, рядом с которыми бегал его обидчик. В этот момент мать несла девочку домой укладывать спать и случайно оказалась неподалеку.





отец погибшей девочки И вот, когда она проходила, дробь, получается, попала и в жену, и в дочку. Полчаса ждали скорую, 20 минут ее откачивали. Не смогли ничего сделать. У нее дробь ушко порвала, у нее шансов мало было. И жена сильно пострадала.

Во время инцидента мужчина, предположительно, был настолько пьян, что практически не держался на ногах. По словам очевидцев, как только соседи услышали выстрелы, они отобрали у него ружье и повалили на землю.

"Я ему дал две оплеухи, говорю: "Что ты делаешь? Ты мне ребенка покалечил!" Он: "Прости, я не хотел!" Я встал и пошел к своим детям", – вспоминает отец погибшего ребенка.

После инцидента стрелявший якобы заперся в бане. Там его и задержали сотрудники полиции и Росгвардии, сообщают СМИ.

По данным Life, официально ружье нигде не было зарегистрировано. Источник со ссылкой на допрос пенсионера сообщает, что оружие якобы досталось ему от предыдущих хозяев дома. Соседи утверждают, что пенсионер давно злоупотребляет алкоголем. Также местные жители рассказали, что вокруг его дома повсюду были разбросаны использованные шприцы.

