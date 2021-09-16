Суд отказал в общественном защитнике осужденному за убийство историку Соколову

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Городской суд Санкт-Петербурга отказал в общественном защитнике историку Олегу Соколову, которого осудили за убийство аспирантки СПбГУ. Об этом сообщает ТАСС.

Соколов просил допустить в качестве общественного защитника Екатерину Красовскую, которую он назвал интеллигентным и образованным человеком. По его словам, женщина не имеет юридического образования, но прониклась бедой.

Осужденный также отметил, что общественный защитник ему нужен для поддержки, так как недавно у него умер отец. Суд, в свою очередь, напомнил о наличии у Соколова двух профессиональных адвокатов, которые представляют его интересы.

В ноябре 2019 года спасатели вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге мужчину. В его рюкзаке нашли две отрубленные руки и травматический пистолет. Мужчину задержали. Им оказался историк, доцент СПбГУ Олег Соколов.

После в его квартире полицейские нашли женское тело, голову и окровавленную пилу. Убитой оказалась аспирантка и возлюбленная Соколова Анастасия Ещенко.

Оказалось, что мужчина убил девушку в квартире, а после попытался избавиться от тела. Он расчленил труп, расфасовал по пакетам и утопил в реке. Суд приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.