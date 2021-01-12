Защита попросила смягчить наказание осужденному за убийство аспирантки Соколову

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Адвокат Сергей Лукьянов обжаловал приговор в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Историка ранее осудили на 12,5 года за убийство и незаконное хранение оружия, сообщает "Интерфакс".
"11 января мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда Петербурга, вынесенный в отношении Соколова Олега Валерьевича", – сказал защитник. По словам Лукьянова, в апелляционной жалобе он попросил учесть ряд смягчающих обстоятельств.
25 декабря прошлого года Октябрьской районный суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 года заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным следователей, в ночь на 8 ноября 2019 года 64-летний Соколов выстрелил из обреза охотничьего карабина в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. С девушкой преподаватель сожительствовал. После выстрела Соколов начал душить аспирантку. Затем историк пытался избавиться от тела Ещенко в Мойке. Соколов признал вину в совершении инкриминируемых преступлений.
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