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Происшествия

20 ноября, 22:00

Погибший в ДТП блогер Губденский ранее лишался прав и ездил без номеров

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

После смертельного ДТП на Кутузовском проспекте столичная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений ПДД, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики, которые не приняли меры для пресечения нарушения ПДД лицом, совершившим ДТП на Кутузовском проспекте", – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что водитель BMW, из-за которого произошла авария, до этого неоднократно привлекался к административной отвественности за нарушения правил дорожного движения. Также он лишался права управления транспортным средством. Блогер размещал видео с грубыми нарушениями ПДД в своей социальной сети.

Ранее стало известно, что в аварии на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за выезда на полосу встречного движения автомобиля BMW. В результате столкнулись три машины. Водитель BMW скончался на месте, пассажир, находившийся с ним в машине, умер в больнице.

По данным СМИ, вторым погибшим является президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Стали известны имена погибших в аварии на Кутузовском проспекте

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