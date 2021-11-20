Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 14 человек

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области

Количество пострадавших в результате ДТП с опрокинувшимся автобусом в Нижегородской области увеличилось до 14 человек. Об этом РИА Новости сообщила региональная прокуратура.

"Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования", – добавили в надзорном органе.

Между тем в региональном Минздраве говорят о 13 пострадавших, получивших травмы легкой и средней степени тяжести. Отмечается, что детей среди них нет.

По предварительной информации, 20 ноября в 06:10 утра в Балахнинском районе вблизи деревни Трестьяны опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Иваново.

В момент ДТП в транспортном средстве находились 35 человек.

