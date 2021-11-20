Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 14 человек

09:06
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области
Количество пострадавших в результате ДТП с опрокинувшимся автобусом в Нижегородской области увеличилось до 14 человек. Об этом РИА Новости сообщила региональная прокуратура.
"Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования", – добавили в надзорном органе.
Между тем в региональном Минздраве говорят о 13 пострадавших, получивших травмы легкой и средней степени тяжести. Отмечается, что детей среди них нет.
По предварительной информации, 20 ноября в 06:10 утра в Балахнинском районе вблизи деревни Трестьяны опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Иваново.
В момент ДТП в транспортном средстве находились 35 человек.
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