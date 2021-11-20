Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:06

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 14 человек

происшествия регионы ДТП

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области

Количество пострадавших в результате ДТП с опрокинувшимся автобусом в Нижегородской области увеличилось до 14 человек. Об этом РИА Новости сообщила региональная прокуратура.

"Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования", – добавили в надзорном органе.

Между тем в региональном Минздраве говорят о 13 пострадавших, получивших травмы легкой и средней степени тяжести. Отмечается, что детей среди них нет.

По предварительной информации, 20 ноября в 06:10 утра в Балахнинском районе вблизи деревни Трестьяны опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Иваново.

В момент ДТП в транспортном средстве находились 35 человек.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать