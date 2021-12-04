Законопроекты, ужесточающие наказание для лихачей, могут внести в ГД после Нового года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Законопроекты, предусматривающие усиление уголовной и административной ответственности за хулиганство за рулем, могут внести в Госдуму после Нового года. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Мы предлагаем и уголовную, и административную ответственность повышенную, а также принятие мер по возмещению ущерба путем изъятия имущества", – отметил он.

Депутат подчеркнул, что инициативы практически готовы, однако для внесения законопроектов об изменениях в УК и КоАП необходимы отзывы Верховного суда и правительства.

Именно поэтому, по словам Пискарева, внести проекты законов планируют в весеннюю сессию.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев отметил, что работа над законопроектами продвигается весьма активно.

"Привлекаем сообщество, всех, кого это интересует. Будем принимать ужесточающие законы, но при этом проблема будет прорабатываться и дальше. Много вопросов, которые не только юридически могут быть решены", – отметил парламентарий.

Прогнозировать, когда именно могут быть внесены законопроекты Васильев не стал, отметив, что до конца осенней думской сессии осталось не так уж много времени, а законопроекты непростые.

"Много слагаемых, но будем работать", - заключил депутат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить поправки о наказании за хулиганство на дорогах в РФ. Инициативой предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил дорожного движения с конфискацией транспортных средств, на которых совершаются подобные нарушения.