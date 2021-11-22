Володин поручил подготовить поправки о наказании за хулиганство на дорогах в РФ

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В российское законодательство в ближайшее время должны быть внесены поправки об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Данное поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

О ходе работы над инициативой рассказал руководитель думской фракции единороссов Владимир Васильев. Он также призвал экспертов, представителей автомобильного сообщества и общественность принять участие в этой работе.

"Мы установим порядок, когда за первое нарушение будет наступать ответственность, а за рецидив она будет существенной. Далее мы обязательно установим порядок конфискации транспорта, который становится угрозой жизни других людей в неразумных руках", – заявил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Также предлагается конфисковать транспортные средства, на которых совершаются подобные нарушения. С такой инициативой выступила группа депутатов, включая главу фракции "Единая Россия" Владимира Васильева и руководителей комитетов по безопасности и транспорту Василия Пискарева и Евгения Москвичева.