Спикер Госдумы рассказал, какие законы вступят в силу в декабре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С декабря текущего года вступают в силу новые законы, в частности, ограничивающие выбросы парниковых газов в РФ, вводящие досудебную блокировку сайтов с рекламой финансовых пирамид, а также устанавливающие бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения – станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере", – написал он.
Так, 1 декабря начнут действовать законы о досудебной блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, бесплатном доступе к социально значимым сайтам, в числе которых порталы федеральных органов власти, "Госуслуги" и другие, а также об административной ответственности за продажу немаркированной продукции, в том числе лекарств.
29 декабря вступит в силу требование об обязательной дактилоскопии и медосмотре иностранцев, приезжающих в России на срок свыше 90 дней. Их будут проверять на наличие наркотических зависимостей, инфекционных заболеваний и ВИЧ.
С 30 декабря отменяется условие о наличии неснижаемого остатка на банковском счете для погашения очередного платежа по кредиту. Также банкам запретят навязывать дополнительные платные услуги в виде юридического сопровождения и консультаций. То же касается проставления согласий с условиями договора за заемщика.
В предпоследний день месяца начнет действовать закон, ограничивающий выбросы парниковых газов в РФ и устанавливающий их госучет и поддержку в вопросе их сокращения, а также документ, согласно которому регистрировать акты гражданского состояния, в частности, рождение ребенка, можно будет в любых ЗАГС, а подавать на развод можно будет от лица другого человека по доверенности.
Ранее Госдума приняла закон, позволяющий Банку России вводить ограничения на количество займов, выдаваемых кредитными организациями физлицам. В каждом конкретном случае ограничения будут зависеть от целого ряда факторов, в частности от видов выдаваемых банкам лицензий и характеристик самих кредитов. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2022 года.
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