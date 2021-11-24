Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите прав потребителей. Об этом сообщается на сайте органа.
Авторы инициативы отметили, что закон направлен на пресечение необоснованного сбора персональных данных. В частности, проект запрещает включать в договора условия, которые навязывают дополнительные товары или услуги.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что сейчас при покупке товаров у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты или другие сведения.
"Даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей", – отметил Володин.
Закон также запрещает продавцам отказывать в заключении или расторжении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. При этом исключение составят предусмотренные законодательством случаи.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Согласно ему, доходы бюджета России в 2022 году составят 25,021 триллиона рублей, в 2023 году – 25,540 триллиона рублей, а в 2024 году – 25,831 триллиона рублей.
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