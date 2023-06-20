Взорвавший петарды в подмосковном Сбербанке ранее перевел мошенникам 1,5 млн рублей

Фото: МВД МЕДИА

Мужчина, поджегший коробку с петардами в отделении Сбербанка в Подмосковье, рассказал, что его заставили это сделать телефонные мошенники. Непосредственно перед этим он перевел им 1,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

"Начиняя с пятницы – субботы (16–17 июня. – Прим. ред.) мне звонили ненастоящие сотрудники Центрального банка. Для убедительности они скинули удостоверение одного из сотрудников. Подозреваю, что тоже фальшивое. Они сказали, что произошло хищение на банковском уровне", – рассказал сотрудникам МВД задержанный.

Он добавил, что его деньги, по словам злоумышленников, якобы похитил работник Сбербанка, который впоследствии попытался оформить на мужчину кредит. В связи с этим мошенники предложили ему оформить страховой счет и перевести на него денежные средства.

"Я перевел свыше миллиона рублей, примерно 1,5 миллиона рублей на несколько счетов", – отметил мужчина.

Задержанный утверждает, что злоумышленники смогли убедить его в том, что после перевода он должен подать некий сигнал в виде фейерверков, которые необходимо было запустить в зале ожидания банка без посторонних лиц. Петарды были куплены в Химках по указанию мошенников, подчеркнул он.

Утром 20 июня мужчина поджег и закинул в отделение Сбербанка в Химках на улице Московской коробку с фейерверком. Пострадавших не зафиксировали, мужчину задержали.

Позже на задержанного завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник 2003 года рождения объяснил, что действовал по указанию мошенников, которые представились правоохранителями и специалистами из ЦБ РФ.



Уголовное дело завели после поджога коробки с петардами в отделении банка