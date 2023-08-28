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16:11

Происшествия

В Казахстане нейтрализовали радикальную группу, планировавшую совершить теракты

Фото: 123RF/kzwwsko

В Казахстане нейтрализовали группу радикалов, которые планировали совершить теракты на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жормата Токаева.

О произошедшем лидеру страны доложил председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермек Сагимбаев.

"Начато семь досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено три экстремиста", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Помимо этого, в ходе встречи с казахским лидером глава КГБ проинформировал его об итогах деятельности комитета с начала третьего квартала 2023 года и планах на предстоящий период.

До этого в Турции задержали боевиков Рабочей партии Курдистана (признана террористической и запрещена в Турции), планировавших теракты в Стамбуле. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлек мужчина, у которого загорелась сумка. В дальнейшем он рассказал, что по заданию куратора должен был заложить взрывчатку в магазине, однако она загорелась раньше времени.

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