Вооруженные экстремистские группировки взяли в осаду город на севере Мали

Фото: AP Photo/Moulaye Sayah

Сторонники вооруженных экстремистских формирований взяли в осаду город Тимбукту, расположенный на севере центральной части Мали, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

По его информации, боевики заблокировали все дороги, ведущие в город. О том, к какой организации принадлежат радикалы, не сообщается.

Ранее четыре человека погибли в результате нападения на мечеть Шах-Черах в городе Шираз в Иране. Один из посетителей культового сооружения открыл огонь после того, как столкнулся с охраной у входа.

Это уже второе нападение на мечеть менее чем за год. Так, в октябре 2022 года пятеро человек открыли стрельбу по людям возле Шах-Чераха. Жертвами теракта стали 13 человек, еще 45 получили ранения.