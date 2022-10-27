Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с терактом в Ширазе. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что нет более циничного преступления, чем убийство мирных людей – в том числе детей и женщин – в стенах религиозной святыни.

"Мы в очередной раз убедились, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали", – написал Путин.

Он подтвердил, что Москва готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Тегераном в борьбе с терроризмом. Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Накануне вооруженные преступники открыли стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Погибли не менее 15 человек, еще 10 пострадали. Иранские СМИ назвали нападение терактом.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что власти США обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Ираном. Гавито отметила, что США, как ранее уже говорил американский президент Джо Байден, не оставят Ближний Восток, поскольку иначе их место займут Россия, Китай или Иран.

Она подчеркнула, что Вашингтон стремится к деэскалации с Ираном, в то же время сохраняя взаимодействие в союзниками для сдерживания дестабилизирующей деятельности Тегерана.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!