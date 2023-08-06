В Израиле предотвратили теракт, уничтожив трех радикалов на западном берегу реки Иордан

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Израильские военные провели контртеррористическую операцию рядом с городом Дженин. В результате были уничтожены три палестинских радикала, готовивших теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

В ходе операции силовики смогли обнаружить автомобиль, на котором передвигались радикалы и устранили угрозу.

"Силы безопасности приняли меры по устранению непосредственной угрозы и пресекли действия террористической группы, выдвинувшейся из лагеря беженцев в Дженине и собиравшейся совершить атаку", – сообщили военные.

Так были ликвидированы радикалы, работавшие против израильской армии. Во главе террористов оказался 26-летний Наиф Абу Цой, житель Дженина. С ним в машине оказались еще два боевика. Также в машине была найдена винтовка M16, которую использовали члены террористической группировки.

Тем временем в Израиле продолжаются митинги против проведения судебной реформы. Накануне на улицы Тель-Авива вышли тысячи людей, выступающих против изменений в судебной системе. Акции проходили одновременно более чем на ста площадках Израиля.