США одобрили продажу Финляндии израильской ПРО "Праща Давида"

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США одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) "Праща Давида", которую разработала израильская компания Rafael совместно с американскими специалистами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

"Сегодня министр обороны Йоав Галант, генеральный директор израильского министерства обороны генерал-майор запаса Эяль Замир и глава управления Минобороны Израиля по НИОКР бригадный генерал запаса Даниэль Гольд получили уведомление от Госдепартамента США о решении вашингтонской администрации одобрить поставку Финляндии системы вооружения "Праща Давида", – говорится в уведомлении.

Сумма сделки составила 316 миллионов евро, добавили в Минобороны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не позволит США передать Украине израильскую систему ПВО "Железный купол". Политик связал свое решение с опасениями, что система может оказаться в руках Ирана.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль уже наблюдает около своих государственных границ западное оружие, переданное Украине.

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